Мужчину в спортивном костюме разыскивают в Кузбассе. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» просят помощи в поисках 35-летнего жителя города Кемерово.

Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» начали поиски 35-летнего жителя областного центра. Кемеровчанин Игорь Саламатов пропал 6 апреля - с того времени он не выходит на связь, а его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые.

В день исчезновения мужчина был одет в темно-синюю куртку, темно-синий спортивный костюм, коричневые ботинки.

Волонтеры просят помощи добровольцев в поисках кемеровчанина. Если вам известно его местонахождение или вы готовы присоединиться к поискам, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».