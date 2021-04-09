В Кузбассе клещи и гадюки проснулись раньше срока. Фото: Управление по защите населения и территории Новокузнецка

В Кузбассе в этом году клещи и гадюки проснулись раньше срока. Этому поспособствовала теплая погода.

- Самый простой способ избежать укуса - это не делать резких движений, не пытаться, скажем, ударить змею палкой, а плавно отойти. И вот тут нужно быть крайне внимательным! Лучше не делать шаг назад, потому что там может оказаться другая змея - из клубка, в котором все спали. Так что делайте шаг вбок, но при этом смотрите на траву, чтобы не пропустить еще одну гадюку, - посоветовали в Управлении по защите населения и территории Новокузнецка.

Также эксперты советуют при походе в парк или на природу надевать высокие резиновые сапоги. Как правило, змеи кусают в ногу, но такую обувь прокусить не смогут.

Также пробудились и клещи, которые сейчас представляют опасность для домашних животных. Например, собаки могут заразиться пироплазмозом - паразитическим заболеванием крови.

- Чтобы не допустить заражения, нужно сделать прививку и ежемесячно обрабатывать питомцев средствами против клещей, а также использовать специальный ошейник. Кроме того, стоит внимательно осматривать животное после прогулок, - отметили в ведомстве.

Если на животном обнаружен клещ, то лучше удалить его в ветеринарной клинике, а не самостоятельно.