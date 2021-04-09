В Новокузнецке инспекторов ДПС научат экстремальному вождению. Фото: Администрация Новокузнецка

В Новокузнецке инспекторов дорожно-патрульной службы научат экстремальному вождению. Занятия будут проходить в несколько этапов, рассказали в пресс-службе администрации города.

Уже состоялись теоретические занятия, были разобраны различные ситуации, возникающие на дорогах. Также вместе с профессиональным инструктором инспекторы разбирали различные аварийные ситуации, которые могут возникнуть в процессе преследования автомобиля. Обо всем этом рассказывалось на примере конкретных участков улично-дорожной сети Новокузнецка. Задачей ставилось найти оптимальное решение в сложной обстановке - чтобы было и безопасно (для инспектора и других участников дорожного движения), и эффективно. А затем предстоит отработка на тренажерах скоростного и силового руления.

- Впереди у сотрудников будет и практика - на специальной трассе уже в городе на настоящих автомобилях, - добавили в мэрии.