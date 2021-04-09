В Кузбассе задержана напавшая на врача дебоширка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе полицейские задержали дебоширку, которая напала на врача. Инцидент произошел во вторник, 6 апреля.

В Березовском от руководства поликлиники в отдел полиции поступило сообщение, что во время визита к пациенту было совершено нападение на сотрудницу медучреждения.

Прибывшие на место стражи порядка опросили потерпевшую. Женщина рассказала, что прибыла на вызов по сообщению о плохом самочувствии пожилого мужчины. Во время осмотра нетрезвая родственница пенсионера напала на нее со спины, начала наносить удары кулаками и высказывать угрозы. На следующий день сотрудница поликлиники обратилась за медицинской помощью.

- Ей предварительно диагностированы сотрясение головного мозга, ушиб шейного отдела позвоночника, ушиб мягких тканей головы. В настоящее время она находится на лечении. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Злоумышленница - 33-летняя горожанка - в тот день скрылась, но сейчас она задержана. Свое поведение злоумышленница объяснила реакцией на замечание врача о беспорядке и неприятном запахе в жилище. В полиции отметили, что ранее задержанная уже привлекалась к уголовной ответственности за причинение побоев и угрозу убийством, также она ограничена в родительских правах по отношению к 15-летней дочери.

Сейчас по факту нападения на врача проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

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