Еще три пациента с коронавирусом скончались в Кузбассе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе за минувшие сутки скончались еще три пациента с диагностированным ранее коронавирусом. Об этом сообщили в оперштабе региона утром в пятницу, 9 апреля.

- У женщины 1933 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой и центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове. У женщины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке. У мужчины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Анжеро-Судженске, - рассказали специалисты.

Таким образом, общее число летальных случаев с начала пандемии достигло 631. Также за минувшие сутки заболели 56 человек, а за все время - 33 788. Выздоровели 49 пациентов, общее число покинувших больницы людей достигло 32 820 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 337 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1530 человек.