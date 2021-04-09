В Кузбассе за сутки выявлены 56 новых случаев коронавируса

В Кузбассе за сутки выявлено 56 новых случаев коронавируса Фото: ИВАНОВА Диана

В Кузбассе за прошедшие сутки выявлены еще 56 случаев заболевания коронавирусом. Всего же с марта прошлого года в регионе заразились 33 788 человек.

Как рассказали в оперштабе региона, на утро 9 апреля выздоровели 49 пациентов, а за все время уже 32 820 человек покинули стены медучреждений или успешно пролечились в домашних условиях.

К сожалению, снова выросла статистика летальных случаев - скончались еще три пациента с ранее поставленным диагнозом.

- У женщины 1933 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой и центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове. У женщины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке. У мужчины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Анжеро-Судженске, - сообщили в штабе.

Всего в регионе скончался 631 человек с начала пандемии.

В настоящее время в больницах находятся 377 человек, еще 1530 - в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции.