В 13 территориях Кузбасса выявлены заболевшие коронавирусом за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе за прошедшие сутки заболевшие коронавирусом выявлены в 13 территориях. Об этом утром 9 апреля сообщил оперштаб региона.

- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлены 56 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово - 16, Новокузнецк - девять, Юрга - восемь, Междуреченск - шесть, Анжеро-Судженск - четыре, Калтан - три, Белово, Прокопьевск и Таштагольский район - по два, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровский муниципальный округ, Мариинский и Тисульский районы - по одному.

Таким образом, чуть больше, чем за год, коронавирусом в Кузбассе заболели уже 33 788 человек. Выздоровели 32 820 человек, в том числе 49 - за сутки. Также за минувшие сутки скончались три пациента, общее число летальных случаев достигло 631.

Медицинскую помощь в регионе получают 337 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1530 человек.