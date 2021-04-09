Пять экипажей полиции гонялись по Новокузнецку за лихачом. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Один из новокузнечан решил, что пьяному и море по колено. Он сел за руль автомобиля и поехал кататься по городу. А потом покатушки превратились в гонку с преследованием.

Жителю Новокузнецка крайне не понравилась манера вождения водителя машины «Лада Гранта»: на дороге он вел себя крайне агрессивно, создавал аварийные ситуации. Тогда мужчина обратился в полицию и сообщил о неадекватном автомобилисте.

Вскоре экипаж ДПС заметил ту самую машину в Орджоникидзевском районе. Как оказалось, водитель тоже заметил стражей порядка и тут же увеличил скорость. Началась погоня: агрессивный автомобилист убегал, а целых пять экипажей ГИБДД его догоняли.

Гонку с преследователями остановил лишь сугроб на улице Водопадной: в него занесло машину нарушителя. Водитель и тут попытался уйти от погони - но уже пешком. Однако был пойман и задержан. К слову, гонщиком-лихачом оказался 26-летний нетрезвый прокопчанин.

- В качестве наказания за допущенные нарушения ему назначены административные штрафы на общую сумму более 20 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Кроме того, дознавателем отдела полиции «Кузнецкий» УМВД России по городу Новокузнецку в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Теперь мужчина может лишиться свободы на срок до двух лет.