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Происшествия9 апреля 2021 12:46

13 новокузнечан получили 29 лет тюрьмы за срезанные провода

ОПГ промышляла на территории промышленных предприятий
Екатерина РОМАНОВА
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13 новокузнечан получили 29 лет тюрьмы за срезанные провода

13 новокузнечан получили 29 лет тюрьмы за срезанные провода

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Один из новокузнечан решил промышлять тем, что похищал кабели и сдавал их в металлолом. В этом ему помогали 12 приятелей. Теперь все вместе они оказались в местах лишения свободы.

Лидер организованной преступной группировки находил объекты, где можно было похитить алюминиевые, медные кабели и комплектующие из цветных металлов, которые принадлежали крупным промышленным предприятиям. А потом члены группы похищали и относили все это в пункты приема цветных металлов. Больше всего преступникам приглянулась энергосетевая компания: ей они нанесли ущерб более чем в 3,6 миллиона рублей, пробираясь на территории подстанций. Там они обесточивали трансформаторы, похищали медные обмотки и комплектующие из цветных металлов.

Всего же ОПГ причинила ущерб свыше четырех миллионов рублей. Помимо подстанций, они промышляли возле супермаркетов и разных организаций: похищали комплектующие из установленных снаружи кондиционеров. В 2019 году участников группировки задержали и возбудили в отношении них уголовное дело.

- После сбора доказательственной базы уголовное дело было направлено в суд, который признал фигурантов виновными в совершении серии краж. Семерым из них назначены условные сроки - от двух до трех лет. Еще шесть участников ОПГ приговорены к реальному лишению свободы на сроки от двух лет 10 месяцев до шести лет, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В общей сложности в колониях они проведут 29 лет и шесть месяцев. Также осужденные обязаны частично возместить причиненный ущерб.

Криминал