Полиция объявила в розыск 15-летнего подростка из Кузбасса. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области

Сотрудники полиции на протяжении суток разыскивают 15-летнего подростка, который пропал в одном из городов Кузбасса.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, отделом полиции «Рудничный» города Прокопьевск разыскивается Кирилл Звягинцев, 15-летний подросток. На вечер 9 апреля известно, что накануне около восьми часов вечера подросток ушел из дома и с тех пор перестал выходить на связь. На данный момент его местонахождение не установлено.

Приметы пропавшего подростка: на вид 16 лет, рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волос темный, глаза карие.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении подростка, сообщить об этом в полицию на условиях анонимности.

Сделать это можно по телефонам в Прокопьевске: 8-(3846)-62-10-08, 8-(3846)-62-25-83 или «02» («102» - с мобильного).