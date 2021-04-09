В Кузбассе будут судить мужчину, застрелившего соседа и ранившего подростка. Фото: Следком Кузбасса

В Кузбассе перед судом предстанет мужчина, который застрелил своего соседа и ранил 14-летнего подростка.

Инцидент произошел в августе 2020 года в Топках. Днем 73-летний пенсионер, пришел к дому соседей, с которыми давно конфликтовал, спрятав под одеждой охотничье ружье. Первой он увидел соседку, сначала произошла словесная перепалка, а после пожилой мужчина ударил хозяйку участка. Женщина закричала и попросила сына, который находился рядом, позвать отца. Когда супруг выбежал из дома, то сосед выстрелил в него из ружья. Там же находился и 14-летний сын пары, который после произошедшего ударил соседа камнем по голове и побежал в дом, но двери жилища оказались закрыты изнутри. В это время пенсионер выстрелил в подростка, ранив его в плечо. Другие соседи, ставшие очевидцами произошедшего, вызвали скорую помощь и полицию. 38-летний мужчина от полученного огнестрельного ранения скончался на месте, 14-летний мальчик был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

-В ходе предварительного следствия установлено, что охотничье ружье у обвиняемого находится на законных основаниях. В рамках расследования уголовного дела пожилому человеку проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Эксперты установили, что в момент совершения преступления в состоянии физиологического аффекта он не находился, а также не находился в состоянии повышенной эмоциональной напряженности, вызванной психотравмирующей ситуацией, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Свою вину в ходе следственных действий задержанный признал лишь частично, отметив, что подростка убивать не хотел. Сейчас уголовное дело в отношении 73-летнего топкинца передано на рассмотрение в суд.

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