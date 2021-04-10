Погода в Кузбассе на 10 апреля: до +15 градусов и туманы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды в Кузбассе на субботу, 10 апреля.

Ночью по области температура подала ниже нуля, было 0…-5 градусов, а в отдельных районах даже до -10. Днем, напротив, будет тепло – в пределах +4…+9 градусов, а в отдельных районах до +15 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер, он наберет скорость 2-7 метров в секунду, местами возможны порывы до 12 метров. Преимущественно будет без осадков, местами дымки, туманы, изморозь, гололедица.

В Кемерове ночью столбики термометров показали -2…-4 градуса, а днем воздух прогреется до +6…+8 градусов. Ветер будет дуть в том же направлении, что и в целом по области, усиления не ожидается. Днем будет без осадков, утром возможна дымка, местами туманы, гололедица.