В новокузнецкой администрации новое назначение. ФОТО: пресс-служба администрации Новокузнецка

В новокузнецкой мэрии произошли кадровые изменения. С поста председателя комитета социальной защиты администрации города ушла Татьяна Курилова.

Об изменениях в структуре городской администрации сообщили в пресс-службе мэрии. Как оказалось Татьяна Курилова оставила должность председателя комитета социальной защиты администрации города по собственному желанию.

- На должность председателя комитета социальной защиты администрации г. Новокузнецка назначена Арчибасова Юлия Викторовна, - отметили в пресс-службе мэрии.

Юлия Арчибасова окончила Новокузнецкий государственный педагогический институт, по специальности «Учитель иностранных языков». Более 16 лет она работает в социальной сфере, при этом в течение пяти лет она работала в должности начальника отдела социальной поддержки населения комитета социальной защиты.