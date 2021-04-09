Стала известна судьба пропавшего подростка из Прокопьевска Фото: Кирилл ЧАЩИН

В пресс-службе ГУ МВД России по Кемервоской области сообщили о прекращении поисков 15-летнего подростка, который пропал накануне в Кузбассе.

Сообщение о поисковой операции поступило вечером 8 апреля: около 20.00 в Прокопьевске 15-летний подросток ушел из дома и перестал выходить на связь. А вечером 9 апреля стало известно, что поисковая операция прекращена. О подробностях поисков рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

- Получив сообщение об исчезновении подростка, сотрудники полиции незамедлительно организовали поисковые мероприятия. В них принимали участие инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции, оперативники уголовного розыска, - рассказали в ведомстве. – В результате сегодня сотрудники полиции обнаружили мальчика.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего. Предварительно установлено, что противоправных действий в отношении подростка не совершалось. Полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.