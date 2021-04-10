В Кузбассе возбуждено уголовное дело после нападения на врача Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на врача поликлиники. Инцидент произошел в Березовском.

Во вторник, 6 апреля, в дежурную часть полиции обратилось руководство медорганизации. Стражам порядка рассказали, что на сотрудницу напали во время ее визита к пациенту.

Во время опроса потерпевшая женщина рассказала, что ее вызвали к пожилому мужчине с плохим самочувствием. Но во время осмотра нетрезвая родственница пенсионера напала на нее со спины, начала наносить удары кулаками и высказывать угрозы. На следующий день сотрудница поликлиники обратилась за медицинской помощью. Ей предварительно диагностированы сотрясение головного мозга, ушиб шейного отдела позвоночника, ушиб мягких тканей головы. В настоящее время она находится на лечении.

Злоумышленница скрылась, но позже была задержана. Свое поведение она оправдывала тем, что ей не понравились замечания медика по поводу беспорядка и неприятного запаха в жилище.

-По словам женщины, это ее разозлило, и она стала выталкивать медика из квартиры. Стоит отметить, что ранее задержанная уже привлекалась к уголовной ответственности за причинение побоев и угрозу убийством, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Дознавателем полиции города по факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Нападавшей грозит до двух лет тюрьмы.

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