Налетчики напали и ограбили молодого парня в Кемерове Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кемерове полицейские по горячим следам задержали двух налетчиков, ограбивших местного жителя. Известно, что ранее их судили.

Преступление случилось на улице: двое напали на 18-летнего парня, ударили по голове и украли телефон, банковские карты и наличные деньги. Пострадавший обратился за помощью в полицию. Его расспросили о всех подробностях преступления, о том, как выглядели налетчики.

В результате полицейские совместно с бойцами Росгвардии задержали злоумышленников. Ими оказались двое молодых людейн 21 и 25 лет. К этому моменту они уже успели сдать телефон в ломбард и потратить все средства. Общая сумма ущерба составила пять тысяч рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело за грабеж. Их могут отправить в тюрьму на семь лет.