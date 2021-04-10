В Кузбассе выявили 58 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперативный штаб Кузбасса опубликовал актуальную информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией 10 апреля. За минувшие сутки анализы 58 кузбассовцев показали, что они заражены COVID-19. Теперь в больницах региона врачи спасают жизни 341 человека с этим диагнозом.

С начала пандемии на территории Кемеровской области болели ковидом 33 846 человек. В итоге вылечились 32 873, при чем 53 пациента за последние сутки. Есть и те, чей организм не смог справиться с инфекцией. Всего умерли 632 кузбассовца, которым диагностировали коронавирус. У подавляющего большинства были сопутствующие хронические заболевания, которые вызвали осложнения.

Также некоторым кузбассовцам и гостям региона придется провести две недели в изоляции, пока не закончится инкубационный период. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней изоляции находятся 1641 человек.