Один человек с коронавирусом умер в Кузбассе Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кемеровской области 10 апреля стало известно о смерти еще одного пациента с коронавирусом. На этот раз не удалось спасти женщину из Новокузнецка.

- У женщины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, - сообщили в оперштабе.

Всего на территории региона скончались от коронавируса 632 человека. Есть и хорошие новости: за последние сутки были выписаны 53 пациента, которым раннее диагностировали инфекцию. Теперь они могут встретиться со своими родными и близким и вернуться к привычному образу жизни.