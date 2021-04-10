В каких городах Кузбасса заболели коронавирусом за последние сутки Фото: Олег ЗОЛОТО

Утром, 10 апреля, оперативный штаб Кузбасса рассказал последнюю информацию о распространении коронавирусной инфекции в регионе. Сообщаем, в каких территориях выявили новые случаи заражения за последние сутки.

- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 58 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк - 13, Кемерово - 11, Анжеро-Судженск - шесть, Белово - четыре, Междуреченск - четыре, Калтан - два, Киселевск - два, Мыски - два, Прокопьевск - два, Юрга - два. По одному заболевшему в следующих территориях: Ленинск-Кузнецкий, Осинники, Кемеровский муниципальный округ, Крапивинский муниципальный округ, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ, Мариинский муниципальный район, Новокузнецкий муниципальный район, Таштагольский муниципальный район, Топкинский муниципальный округ, Яшкинский муниципальный округ, - написали в телеграме оперштаба.

В настоящее время 341 человек получает медицинскую помощь. На самоизоляции находятся еще 1641 кузбассовец.