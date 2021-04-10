Режим «черного неба» продлили в Кемерове Фото: Константин НАГОВИЦЫН

В Кемерове был продлен режим «черного неба». Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух.

На сайте министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса сообщили, что такой режим будет действовать до шести часов вечера 12 апреля. Это связано с неблагоприятными погодными условиями, способствующими накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Ранее синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на ближайшие сутки. Подробности читайте по ссылке.