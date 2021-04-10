В Кузбассе без вести пропал пенсионер

Фото: «Лиза Алерт Кузбасс» / «ВКонтакте»

В Кемеровской области пропал 70-летний Николай Михайлович Пинжин. Родные и близкие не знают, где он находится с 6 апреля.

В субботу, 10 апреля, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс» опубликовали ориентировку с приметами пенсионера из Киселевска. Рост Николая Михайловича составляет 178 сантиметров, он среднего телосложения, у него темно-русые волосы с сединой и серо-голубые глаза.

По данным волонтеров пожилой мужчина ушел из дома в черной куртке, темно-серой кофте, черных джинсах, черных ботинках, темно-синей клетчатой фуражке. Сообщается таже, что мужчина нуждается в медицинской помощи, у него возможная потеря памяти.

Если вы что-либо знаете о том, где сейчас Николай Михайлович, сообщите волонтерам. Любая информация поможет в поисках.

Контактный номер: 8-800-700-54-52.