Синоптики дали прогноз погоды на воскресенье в Кузбассе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Появился прогноз погоды на воскресенье, 11 апреля. Хорошая новость для тех, кто пошел в отпуск: синоптики Кемеровского гидрометцентра обещают жару.

По области в ночь на 11 апреля ожидается -1 … -6 градусов, местами прохладнее: до -13. Днем столбики термометров поднимутся до +6 … +11, по югу до +16. Легкий ветерок возьмет свое направление с северо-востока. Его порывы будут достигать днем примерно от двух до семи метров в секунду. Днем по области преимущественно без осадков, синоптики прогнозируют ночные и утренние туманы и дымку. Также будет облачно.

В самом Кемерове ночью столбики термометров опустятся до - 4 … - 6, а днем температура примерно от +8 до +10. Ветер заглянет в город с северо-востока. Его порывы будут всего от двух до семи метров в секунду. В воскресенье ночью и утром местами нас встретит дымка и туман, а днем небо затянет облаками, но дождь не пойдет.