В Кузбассе досрочно в отставку ушел глава района

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Досрочно в отставку ушел глава Тяжинского муниципального округа Сергей Кошкин. В администрации района рассказали причину такого поступка.

Сергей Кошкин принял это решение сам. О прекращении полномочий руководителя стало известно на 26-й внеочередной сессии Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа.

На сайте администрации районе сообщили о том, кто сейчас будет выполнять обязанности Кошкина. Временно исполняющим обязанности главы округа назначили первого заместителя главы Виктора Сереброва. Он приступил к работе с субботы, 10 апреля.