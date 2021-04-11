До +16 градусов потеплеет в воскресенье в Кузбассе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Синоптики дали прогноз погоды на воскресенье, 11 апреля, в Кузбассе. В этот день в некоторых районах области, речь идет о южных, потеплеет до +16 градусов.

По области днем воздух в основном прогреется до +6 … +11. Ветер будет северо-восточный с порывами от двух до семи метров в секунду. Небо не будет абсолютно чистым и голубым - его покроют облака. Однако ни дождя, ни снега не будет.

В городе Кемерово днем столбики термометров поднимутся примерно от +8 до +10. Но это не означает, что можно снять шапки и шарфы: ветер заглянет в город с северо-востока. Его порывы составят от двух до семи метров в секунду. Хоть небо и затянет облаками, в этот день синоптики не обещают какие-либо осадки.