Пропавшего пенсионера нашли в Кузбассе Фото: Александр ГЛУЗ

Без вести пропавшего 70-летнего мужчину нашли в Киселевске. О том, где находится пенсионер, родные и близкие ничего не знали с 6 апреля. В тот день он ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся.

Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Кузбасс», разместившие ориентировку на пропавшего. В ней они добавили, что пенсионер может нуждаться в медицинской помощи. В субботу, 11 апреля, волонтеры сказали, что мужчина жив, однако не раскрыли обстоятельства, при которых его нашли.

- Найден, жив! Огромное спасибо всем откликнувшимся на поиск! - написали в группе отряда.