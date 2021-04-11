Кемерово
Еще
Кемерово
Еще
Кемерово
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия11 апреля 2021 6:44

Кузбассовец покусился на чужое добро ради ЗОЖа

Теперь он может лишиться свободы
Екатерина РОМАНОВА
КомментироватьОставить комментарий
Кузбассовец покусился на чужое добро ради ЗОЖа

Кузбассовец покусился на чужое добро ради ЗОЖа

Фото: Евгения ГУСЕВА

Один из жителей Прокопьевска решил приобщиться к здоровому образу жизни и заняться велоспортом. Однако это желание привело его на скамью подсудимых.

47-летни житель Прокопьевска был уверен, что езда на велосипеде поможет укрепить ему здоровье. Когда он увидел в подъезде общежития горный велосипед, то тут же решил, что именно на нем будет ездить летом. Мужчина украл велобайк и спрятал у себя в комнате.

Пропажу велосипеда вскоре заметил 27 летний владелец и житель этого же общежития. С заявлением о пропаже он обратился в отдел полиции «Тырган». Сумма ущерба превысила 35 тысяч рублей. Впрочем, стражи порядка довольно скоро установили личность веловора, тем более, что ранее он уже совершал преступления и имел судимости.

- Следователем отдела полиции «Тырган» ОМВД России по г. Прокопьевску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже. В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Похищенное имущество сотрудники полиции изъяли и вернули законному владельцу.

Криминал