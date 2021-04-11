Кузбассовец покусился на чужое добро ради ЗОЖа Фото: Евгения ГУСЕВА

Один из жителей Прокопьевска решил приобщиться к здоровому образу жизни и заняться велоспортом. Однако это желание привело его на скамью подсудимых.

47-летни житель Прокопьевска был уверен, что езда на велосипеде поможет укрепить ему здоровье. Когда он увидел в подъезде общежития горный велосипед, то тут же решил, что именно на нем будет ездить летом. Мужчина украл велобайк и спрятал у себя в комнате.

Пропажу велосипеда вскоре заметил 27 летний владелец и житель этого же общежития. С заявлением о пропаже он обратился в отдел полиции «Тырган». Сумма ущерба превысила 35 тысяч рублей. Впрочем, стражи порядка довольно скоро установили личность веловора, тем более, что ранее он уже совершал преступления и имел судимости.

- Следователем отдела полиции «Тырган» ОМВД России по г. Прокопьевску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже. В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Похищенное имущество сотрудники полиции изъяли и вернули законному владельцу.