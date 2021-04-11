Мужчина и женщина с коронавирусом умерли в Кузбассе Фото: Олег ЗОЛОТО

На утро 11 апреля в Кузбассе сразу два человека, у которых ранее диагностировали коронавирус, умерли.

По данным оперативного штаба, на сегодняшний день 634 человека, у которых ранее диагностировали коронавирус, умерли. Из них 11 - двое - за минувшие сутки.

- У мужчины 1941 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Кемерове, - сообщает оперштаб. - У женщины 1943 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей онкопатологии, патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Юргинском районе.

Отметим также, что за минувшие сутки ковид диагностировали у 59 человек. в общей сложности с начала пандемии диагноз подтвердился у 33 905 человек.

Вместе с этим 58 пациентов выздоровели, а с середины мартта отмечен 32 931 случай выздоровления.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 340 пациентов с диагнозом COVID-19.В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1823 человека.