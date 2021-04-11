59 новых случаев коронавируса выявили медики в Кузбассе Фото: Александр БОЙКО

По данным оперштаба, за минувшие сутки в Кузбассе выявлено сразу 59 новых случаев коронавируса. Теперь число заболевших составляе 33 905 человек – со дня первого диагностированного случая ковида в региона.

Одновременно с этим у 58 пациентов, у которых ранее подтвердился коронавирус, тесты на ковид показали отрицательные результаты. Таким образом, с середины марта отмечен 32 931 случай выздоровления.

Кроме того, два пациента с коронавирусом умерли. Общее число случаев летального исхода достигло 634 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 340 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1823 человека.