Названы города с растущим числом заболевших ковидом в Кузбассе Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Кузбассе выросло число заболевших коронавирусом. Новые случаи выявлены в 11 городах региона.

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 59 случаев заражения коронавирусной инфекцией, и теперь общее число заболевших достигло 33 905 человек.

Больше всего новых инфицированных в Кемерове – 15 человек. Еще четверо заболели в Кемеровском районе. Общее число заболевших с начала пандемии – 6705 и 450 человек.

В Новокузнецке число пациентов с опасным вирусом выросло на 11 человек. Общее число достигло 7084 человек.

В Междуреченске и Юрге по семь новых заболевших коронаирусом. В общей сложности число инфицированных достигло 3691 и 733 человек.

По четыре новых заболевших в Анжеро-Судженске и Промышленновском МО. Теперь тех, заразился коронавирусом стало 1307 и 337 человек.

По два новых заболевших в Калтане и Киселевске. Здесь в общей сложности в начала пандемии коронавирус подтвердился у 562 и 1350 человек.

В Мысках и Прокопьевске также по два новых заболевших. Общее число – 927 и 1729 человек.

Напомним, помимо прочего, на утро 11 апреля два жителя региона, у которых ранее диагностировали коронавирус, умерли. Общее число тех, кого унес коронавирус, достигло 634 человек.

Вместе с этим 58 пациентов выздоровели, а с середины марта отмечен 32 931 случай выздоровления.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 340 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1823 человека.