Два жителя Таштагольского района погибли из-за крыши и снега Фото: Иван ВИСЛОВ

Сразу двое мужчин погибли в Таштагольском районе – с разницей в один день.

Пресс-секретарь администрации Таштагольского района в сводке, которая ежедневно размещается в инстаграме, сообщила о двух несчастных случаях, которые зафиксированы в районе.

Первый случай произошел в Таштаголе на улице Поспелова. Здесь в одиннадцатом часу утра с крыши 9-этажного здания упал 20-летний мужчина. Он получил серьезные травмы. Спасти таштагольца не удалось: он скончался в реанимации.

Согласно данным, которые опубликованы в инстаграме Таштагольского района, на следующий день, 10 апреля, около половины четвертого часа дня произошел еще один трагический случай. В поселке Шерегеш оказался завален снегом с собственного гаража мужчина 1955 года рождения. Спасти его не удалось.