На кузбасской реке из-за ледохода образовался затор Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Подвижки льда и даже ледяные заторы образовались на одной из рек в Кузбассе.

Как сообщает пресс-секретарь администрации Таштагольского района, днем 10 апреля в Таштаголе начались небольшие подвижки льда на реке Кондома. Однако они пока незначительны.

В то же время вечером, в 19.50 на реке Мундыбаш в районе поселка Мундыбаш зафиксировали ледоход, который оценивается в 10 баллов. Из-за идущего по реке льда образовался затор. Согласно данным пресс-службы администрации Таштагольского района на вечер 10 апреля подтоплений жилых домов не наблюдалось.