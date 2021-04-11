В День Космонавтики в Кузбассе ожидается до +16 градусов Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ

Какой будет погода в понедельник, 12 апреля? Об этом рассказали специалисты Кемеровского гидрометцентра.

Как сообщает Кемеровский гидрометцентр, в ночь на 12 апреля температура воздуха опустится до +1…-4 градусов, а местами – и до -9. В Кемерове же столбики термометров будут держаться в пределах 0…-2 градусов. при этом существенных осадков не прогнозируется – по крайней мере, ночью. А вот днем местами может пройти небольшой дождь.

Ночью и утром в отдельных районах будут туманы. А вот днем воздух прогреется до +6…+11 градусов, а местами - и до 16 градусов тепла. В Кемерове температура воздуха будет держаться в пределах +8…+10 градусов.

Кстати, 12 апреля 1961 года на Байконуре было тепло и солнечно – погода была самой подходящей для первого полета человека в Космос. В Сибири в тот день также не было осадков, а облака лишь время от времени набегали на небо.