Космонавт показал, как выглядит Кемерово из космоса. ФОТО: страница в соцсетях Сергея Кудь-Сверчкова

Космонавт Сергей Кудь-Сверчков опубликовал на своей странице в соцсетях снимки, на которых сняты несколько российских городов. В том числе и Кемерово.

«Сегодня я поделюсь с вами еще одним десятком фотографий российских городов с высоты полета Международной космической станции, сделанных в течение двух месяцев», - так подписал серию снимков космонавт.

Комментаторы отметили, что город, с высоты, конечно, хорош, но особенно явно видны следы работы промпредприятий.

«Надо же! Как хорошо видны промышленные выбросы!», - иронизирует комментатор Анна.

«Угольное сердце России…» - отмечает другой подписчик.

Далее между комментаторами возникает спор, что именно следует называть угольным сердцем: Кемерово или Новокузнецк вместе с Прокопьевском и прилегающими городами.

«Кузбасс - угольное сердце России. Чтобы никому из кузбассовцев обидно не было», резюмирует подписчица Ася.