Пожилая женщина в синей куртке пропала в Новокузнецке. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» объявили о начале поисковой операции. Они разыскивают 79-летнюю новокузнечанку.

Как сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», 79-летняя Татьяна Караваева вышла из своего дома в Новокузнецке 11 апреля. Она не выходит на связь с родными, ее местонахождение неизвестно. Особую тревогу вызывает то, что женщина нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшей: рост 150 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые, глаза голубые.

В день исчезновения была одета в синюю куртку, голубую кофту, черные штаны, красно-розовые сапоги, серую шапку.

Если вы готовы присоединиться к поискам или владеете информацией о местонахождении пенсионерки, сообщите об этом волонтерам ПСО «Лиза Алерт».

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112