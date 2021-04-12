Погода 12 апреля в Кузбассе: синоптики дали точный прогноз Фото: Мария ЛЕНЦ

Синоптики кемеровского гидрометцентра рассказали о том, какой будет погода в Кузбассе в понедельник, 12 апреля.

Согласно данным синоптиков, утром в понедельник, 12 апреля, местами ожидаются туманы. Утро будет прохладным, но уже днем воздух прогреется до +6…+11 градусов. при этом в Кемерове столбики термометров поднимутся до +8…+11 градусов.

На территории всего Кузбасса синоптики прогнозируют переменнуюоблачность – а местами может пройти небольшой дождь. В Кемерове вероятность осадков небольшая.

Западный ветер в областной столице будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. При этом в некоторых районах Кузбасса он может достигать при порывах 14 метров в секунду.