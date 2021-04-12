Два дня в Новокузнецке будут выть сирены Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Новокузнецке в течение двух дней будет проходить проверка работы систем безопасности.

Как сообщает пресс-служба Управления по защите населения и территории города Новокузнецка, состоится плановая проверка системы безопасности с кратковременным запуском электросирен и рупорных громкоговорителей. При этом проверка будет проводиться во всех районах города.

- Согласно графику ежемесячной проверки системы централизованного оповещения населения Новокузнецка кратковременный запуск сирен будет производиться 14 апреля в Центральном, Куйбышевском, Кузнецком и Орджоникидзевском районах города, а 15 апреля - в Заводском и Новоильинском районах, - сообщают специалисты УЗНТ.

Новокузнечан же призывают не поддаваться панике и соблюдать спокойствие. В этот раз сигналы сирен ничего опасного не предвещают.