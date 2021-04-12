60 новых случаев коронавируса выявлено в Кузбассе за сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе за прошедшие сутки выявлено 60 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом утром 12 апреля сообщили в оперштабе региона.

Всего с начала пандемии в области инфекция была диагностирована у 33965 человек. Также выздоровело 32978 пациентов, в том числе, 47 – за прошедшие сутки.

К сожалению, выросла и статистика летальных исходов – скончался еще один пациент, а всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали 635 человек.

-Всего в регионе медицинскую помощь получают 352 пациента с диагнозом COVID-19, - рассказали в штабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 1784 человека.