71-летняя женщина с коронавирусом умерла в кузбасской больнице

71-летняя женщина умерла в кузбасской больнице Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе вновь изменилась статистика по коронавирусу. За минувшие сутки здесь выросло число случаев летального исхода среди пациентов с ковидом.

По данным оперативного штаба, на утро 12 апреля в Кузбассе число умерших пациентов с коронавирусом достигло 635 человек.

- У женщины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове, - сообщает оперштаб..

Вместе с этим, еще 47 человек выздоровели, и теперь число тех, кто одолел коронавирус, составляет 32 978 человек. Кроме того, у 60 человек тесты на ковид оказались положительными.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 352 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 1784 человека.