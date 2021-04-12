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Коронавирус Covid-1912 апреля 2021 7:19

Кемерово снова лидирует по числу новых случаев заболевания коронавирусом

Об этом стало известно из сводки на 12 апреля
Мария КОЛОСОВА
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Кемерово снова лидирует по числу новых случаев заболевания коронавирусом

Кемерово снова лидирует по числу новых случаев заболевания коронавирусом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кемерово вновь стал лидером по числу новых выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом стало известно из сводки оперативного штаба на утро 12 апреля.

-За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 60 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 16, Междуреченск – шесть, Анжеро-Судженск и Юрга – по пять, Новокузнецк – три, Краснобродский, Осинники, Полысаево, Прокопьевск, а также Промышленновский, Топкинский, Тяжинский, Чебулинский и Юргинский муниципальные округа – по два, Белово, Березовский, Ленинск-Кузнецкий, а также Мариинский, Таштагольский и Тисульский районы, Яшкинский муниципальный округ – по одному.

Таким образом, с марта прошлого года в регионе заболело 33 965 человек. выздоровело 32978 пациентов, в том числе, 47 – за сутки. Скончался за сутки один пациент, а всего с прошлого года – 635.

Сейчас в регионе медицинскую помощь получают 352 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 1784 человека.

Коронавирус в Кузбассе