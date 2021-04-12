Названы города с новыми заболевшими коронавирусом Фото: Екатерина РОМАНОВА

За сутки еще 60 кузбассовцев заболели коронавирусом. Новые случаи заболевания отмечены в 21 городе и районе Кузбасса.

Больше всего новых заболевших в Кемерове – 16 человек. Общее число заболевших с начала пандемии составляет 6721 человек.

В Междуреченске шесть новых пациентов ковидариев. Общее число заболевших – 3697 человек.

В Анжеро-Судженске и Юрге по пять новых больных, еще двое – в Юргинском районе. Общее число заболевших – 1312, 738 и 113 человек соответственно.

В Новокузнецке три новых заболевших COVID-19. Общее число заболевших – 7078 человек.

По два человека заболели в Краснобродском, Осинниках и Полысаеве. Общее число заболевших – 173, 1159 и 349 соответственно.

Также по два человека из Прокопьевска, Промышленновского и Топкинского МО оказались в ковидариях. Общее число заболевших – 1731, 339 и 353 человека соответственно.

Еще по два человека заболели коронавирусом в Тяжинском и Чебулинском МО. Общее число заболевших – 165 и 62 человека соответственно.

По одному человеку с коронавирусом выявлено в Белове, Березовском и Ленинске-Кузнецком. Общее число заболевших – 1847, 405 и 223 человека соответственно.

Также по одному новому пациенту с коронавирусом оказалось в Мариинском и Таштагольском муниципальных районах, Тисульском МР и Яшкинском МО.

Напомним, общее число заболевших сейчас составляет 33 965 человек. из них 32 978 человек уже выздоровели, а 635 – скончались.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 352 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 1784 человека.