В Кемерове двум маленьким детям понадобилась помощь спасателей. Фото: Кемеровская служба спасения

В Кемерове двум маленьким детям понадобилась помощь спасателей. В обоих случаях благодаря оперативным действиям специалистов малыши даже не успели испугаться.

Первый случай произошел в жилом районе Лесная Поляна, где годовалая девочка оказалась заблокирована в автомобиле. Мама малышки посадила ту в детское кресло, а

ключи от машины положила на водительское сиденье. В какой-то момент двери автомобиля закрылись, так как сработала система бесключевого доступа, и ребенок оказался заблокирован в машине. Спасатели оперативно прибыли на место, чтобы вызволить девочку, потребовалось несколько минут. Медицинская помощь ей не понадобилась.

Второй раз спасатели выезжали в Ленинский район. К ним обратилась молодая пара обратилась с просьбой открыть дверь квартиры, в которой остался один 5–летний ребенок. По словам родителей, они вышли на несколько минут на лестничную площадку проводить друзей, в этот момент сын подбежал к двери и закрыл ее на щеколду.

-Спасатели обеспечили доступ родителям в жилое помещение при помощи специального инструмента. Всё это время ребенок смотрел мультфильмы, как и в первом случае, в медицинской помощи малыш не нуждался, - рассказали в Кемеровской службе спасения.

Всего за прошедшую неделю кемеровские спасатели выезжали на 42 обращения горожан, удалось сохранить жизнь четырем жителям областного центра.