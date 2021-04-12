Кемерово вошел в топ-3 городов России с самым высоким ростом цен на бензин

В Кемерове рост цен на бензин за последнюю неделю составил 0,9% , что составляет примерно 40 копеек. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В столице Кузбасса наблюдается рост цен на автомобильное топливо. Согласно данным Росстата, Кемерово в тройке российских городов-лидеров по данному показателю.

Как сообщает Росстат, на основе еженедельного подсчета было установлено, что в Кемерове рост цен на бензин за последнюю неделю составил 0,9% , что составляет примерно 40 копеек. Сильнее всего бензин подорожал в Горно-Алтайске – 1,9%. В общем же заправлять авто стало дороже в 67 субъектах Российской Федерации.

Средняя стоимость литра бензина в Кузбассе по данным недели составляет 45,91 руб. Дизельное топливо за литр обойдётся в 48,71 руб.