Новокузнецкий драмтеатр покажет в Кемерове четыре спектакля

Фото: Театр драмы Кузбасса им. А.В. Луначарского

Новокузнецкий драматический театр покажет жителям города Кемерово четыре спектакля. Они пройдут в Театре драмы Кузбасса имени Луначарского в рамках крупного проекта «Кузбасские гастроли», запущенного в преддверии празднования 300-летнего юбилея Кузбасса.

За время пандемии зрители соскучились по представлениям, а потому с радостью восприняли решение областных властей разрешить 100-процентную посадку в театрах. Но не только выступления местных артистов ждут гостей. В рамках проекта труппы театров отправляются в другие города, чтобы показать свои лучшие постановки.

В Кемерове гастрольный тур 16 апреля откроет спектакль «Всякое бывает» по рассказам Василия Шукшина, 17 апреля будет представлена постановка «Жанна» по пьесе Ярославы Пулинович. Гастроли завершатся 18 апреля спектаклями «Сирано де Бержерак» по пьесе Эдмона Ростана и сказкой «Незнайка» по произведению Николая Носова.

Приобрести билет можно на сайте или в кассе Театра драмы Кузбасса имени Луначарского.

Театр драмы Кузбасса имени А.В. Луначарского

Кемерово, улица Весенняя, 11

Касса театра (ежедневно с 12.00 до 19.00, кроме понедельника): 8 (384-2) 36-53-75.