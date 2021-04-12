Несколько домов загорелись в Кемеровском округе. ФОТО: vk.com, "Регион 42"

Масштабный пожар, который затронул несколько жилых домов, произошел в кемеровском муниципальном районе. Видео с места ЧП в соцсетях разместили очевидцы.

Сразу несколько частных домов оказались охвачены огнем из-за начавшегося пожара в деревне Сухово Кемеровского муниципального района. очевидцы, разместившие видео с места пожара в соцсетях, отметили, что сначала загорелся один из домов, а затем огонь перешел на два соседних дома.

В пресс-службе ГУ МЧС России подтвердили факт пожара.

- Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 13.07. На два часа дня 12 апреля известно о двух горящих домах и надворных постройках. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают девять пожарно-спасательных подразделений в составе 34 человек, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

На данный момент пожар не ликвидирован. Его предварительные причины пока не установлены.