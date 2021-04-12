В Кузбассе полуголые девушки устроили танцы на крыше автомобиля

Танцы на крыше автомобиля скриншот с видео avtozvykeri_nvkz

В Новокузнецке вечером 11 апреля на площадке возле ТРЦ «Планета» состоялось мероприятие для любителей автомобилей и мотоциклов. Фото и видео с места опубликовали в различных сообществах в соцсетях и мессенджерах.

Судя по опубликованным видеозаписям, участники громко слушали музыку и любовались танцами двух девушек в нижнем белье. Помимо музыки и танцев участники устроили демонстрацию своих гоночных транспортных средств – байков и легковушек, что также добавило шума.

Большинство комментаторов возмутило поведение танцовщиц. Одни раскритиковали за оголение в мороз, другие пожалели жителей близлежащих домов, которые были вынуждены терпеть ночью громкую музыку.

«Жаль людей, живущих напротив. Знаю, в одном из домов живет маленький ребенок. А потом хотят, чтобы у молодежи уважение было», — отметил местный житель.

Некоторые из комментаторов, напротив, встали на защиту мероприятия. По их словам, люди просто отдыхали и веселились.