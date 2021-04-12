В Кузбассе оторвавшаяся льдина унесла рыбака. Фото: МЧС Кузбасса

В Кузбассе оторвавшаяся от берега льдина унесла рыбака. Инцидент произошел в Кемеровском районе.

На телефон экстренных служб по номеру 112 позвонил мужчина и сообщил, что находится посреди реки Томь в Кемеровском районе. Пока он рыбачил около поселка Смирновский, льдину оторвало от берега и унесло. Двигаясь вниз по течению, она задержалась в районе деревни Береговая. К месту вызова незамедлительно выдвинулись оперативные службы.

-Сотрудники Кемеровской областной поисково-спасательной службы Агентства по защите населения и территории Кузбасса на моторной лодке, прибыв на место, эвакуировали мужчину с льдины и доставили к берегу, - рассказали в МЧС Кузбасса. - Медицинская помощь не потребовалась.

Справка КП

Что делать, если вы провалились под лед:

- не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание;

- широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой;

- по возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не увлечет Вас под лед;

-попытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу. Если лед выдержал, медленно откатиться от кромки и ползти к берегу;

- передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.

В случае возникновения происшествия сообщайте спасателям по номеру «112».