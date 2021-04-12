Кузбассовца будут судить за пьяное ДТП, в котором погибла его жена. Фото: Полиция Кузбасса

Жителя Кузбасса будут судить за пьяное ДТП, в котором погибла его жена. Авария произошла на трассе Томск - Мариинск.

В конце декабря 2020 года на участке автомобильной дороги Томск - Мариинск, проходящем по территории Ижморского округа, столкнулись автомобиль Hyundai Accent и грузовик Renault. За рулем легковушки находился 37-летний местный житель и его супруга, мужчина был в нетрезвом состоянии.

- В результате от полученных травм на месте скончалась 38-летняя супруга водителя легкового автомобиля, находившаяся на переднем пассажирском сиденье. Инспекторы ГИБДД, работая на месте аварии, выяснили, что автомобилист не имеет водительского удостоверения, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Также освидетельствование мужчины показало, что уровень алкоголя в выдыхаемом им воздухе превысил допустимый уровень более чем в пять раз.

В отношении водителя Hyundai Accent было возбуждено уголовное дело.

Как выяснилось позже, задержанный не выбрал безопасную скорость при температуре воздуха в -35 градусов, а также не учел безопасную дистанцию до впереди идущего в попутном направлении автомобиля и допустил столкновение с задней частью полуприцепа грузовика.

- Погибшая пассажирка являлась матерью двух малолетних детей обвиняемого и единственной дочерью у своих родителей, - добавили в ведомстве.

Сейчас уголовное дело вместе с собранными доказательствами передано в Ижморский районный суд. Мужчина грозит до 12 лет тюрьмы.