В Кемерове предложили изменить схему движения на оживленном перекрестке

Схема движения на пересечении Октябрьский — Терешковой «Кузбасс Онлайн»

Житель Кемерова предложил изменить схему движения на пересечении проспекта Октябрьский с улицей Терешковой. Об этом он написал на сайте «Кузбасс Онлайн».

- Предлагаю заменить знак движения по полосам и разрешить поворот налево с проспекта Октябрьский на улицу Терешковой по двум полосам, второй и третьей. Светофор для встречного направления раздельный, ничего не мешает, — сообщил кемеровчанин.

В администрации ответили, что специалисты ЦОДД разработали схему замены дорожных знаков «Направления движения по полосе» по проспекту Октябрьскому перед пересечением с улицей Терешковой. В течение строительного сезона 2021 года этот вопрос планируют рассмотреть с учетом объема финансирования.