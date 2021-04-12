Мэр Новокузнецка сообщил о планах по ремонту важного городского моста . Фото: Сергей Кузнецов/ Instagram

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил о планах отремонтировать один из важных мостов города. Работы планируется завершить в начале июня.

По словам главы города, объявлен тендер на ремонт одного из мостов и ямочный ремонт на улице Нижнепролетарской. Имена компаний, которые возьмут на себя работы, станут известны 16 апреля. После 10-дневной процедуры утверждения муниципального контракта начнется ремонт.

«Подрядчики, которые станут победителями, должны качественно организовать все мероприятия. Первый объект - Ильинский мост. Ремонт затронет не только дорожное покрытие на самом мосту, но также на подъездах к нему. Какие-либо манипуляции с несущими конструкциями объекта в рамках предстоящих работ не запланированы. Завершить ремонтные работы на мосту и прилегающих дорогах дорожники должны не позднее 10 июня 2021 года. На улице Нижнепролетарской, в соответствии с технологическим процессом, будет произведен ямочный ремонт и устранение пучин на дорожном покрытии», - написал Сергей Кузнецов в своем Instagram.

Также, по его словам, параллельно будет продолжаться разработка проектно-сметной документации по реконструкции улицы Нижнепролетарской. Данный объект является объектом третьей очереди реконструкции Южного въезда. В 2022 году ее запланировано включить в программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги».