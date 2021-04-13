Маленький ребенок выпал из окна многоэтажки в Кузбассе Фото: Асхат БАРДЫНОВ

Чрезвычайное происшествие случилось в кузбасском городе. В Междуреченске из окна выпал маленький ребенок.

Мама маленького мальчика – ему всего один год и девять месяцев – сделала практически все возможное, чтобы обезопасить сына. Она старалась не оставлять его одного, и даже в то время, пока женщина готовила обед, ребенок находился рядом с ней, на кухне. В какой-то момент мама вышла из кухни, а ее мальчик решил посмотреть, что же там – за окном, на улице. Окно было открыто, а мальчику не составило особого труда забраться на подоконник, опереться на москитную сетку.

Сетка не выдержала веса ребенка и выпала из пазов. Когда мать вернулась на кухню, сына нигде не было. Ребенка она обнаружила лежащим на земле: он вместе с сеткой упал с высоты третьего этажа. Женщина тут же вызвала «скорую помощь». Мальчика госпитализировали с многочисленными травмами.

- В рамках проверки следствием будут проанализированы причины и условия, способствовавшие несчастному случаю с ребенком. Семья на профилактических учетах не состояла, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области. - В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.